Lucky Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucky Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucky Ezeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucky Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucky Ezeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Ezeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Ezeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucky Ezeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucky Ezeh 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucky Ezeh Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Lucky Ezeh'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucky Ezeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucky Ezeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucky Ezeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucky Ezeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Atl.Madleño U18

30 Mart 2022 yılında Karvina U19

Lucky Ezeh kimdir

Lucky Ezeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucky Ezeh şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Lucky Ezeh nereli

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