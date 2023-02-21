Ludek Nemecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludek Nemecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludek Nemecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludek Nemecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludek Nemecek 4 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludek Nemecek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ludek Nemecek'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ludek Nemecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludek Nemecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludek Nemecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludek Nemecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Teplice

21 Şubat 2019 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2019 yılında Teplice

Ludek Nemecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludek Nemecek şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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