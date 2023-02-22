Ludek Vejmola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludek Vejmola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ludek Vejmola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ludek Vejmola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ludek Vejmola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludek Vejmola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ludek Vejmola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludek Vejmola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludek Vejmola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludek Vejmola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludek Vejmola 3 Kasım 1994 tarihinde Vyškov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Luděk Vejmola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludek Vejmola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ludek Vejmola'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ludek Vejmola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludek Vejmola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ludek Vejmola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludek Vejmola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2013 yılında Jihlava

12 Şubat 2015 yılında FK Kolin

30 Haziran 2015 yılında Jihlava

1 Temmuz 2016 yılında Mlada Boleslav

12 Temmuz 2018 yılında Jihlava

31 Aralık 2018 yılında Mlada Boleslav

5 Ocak 2019 yılında Jihlava

24 Haziran 2020 yılında Haugesund

31 Aralık 2020 yılında Jihlava

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2022 yılında SK Zapy

9 Ocak 2023 yılında 1.SK Prostejov

Ludek Vejmola kimdir

Ludek Vejmola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludek Vejmola şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Slavkov v Brna (2001 - 2004)
1.FK Drnovice (2004 - 2007)
1.FC Slovácko (2007 - 2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ludek Vejmola nereli

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