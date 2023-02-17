Ludovic Delley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludovic Delley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludovic Delley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludovic Delley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludovic Delley 29 Haziran 2002 tarihinde Val-de-Ruz şehrinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludovic Delley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Loyal Kick yapmaktadır. Ludovic Delley, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ludovic Delley'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ludovic Delley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludovic Delley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludovic Delley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludovic Delley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Sion U21

12 Temmuz 2022 yılında FC Bulle

30 Haziran 2023 yılında FC Sion U21

Ludovic Delley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludovic Delley şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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