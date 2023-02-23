Ludovic Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludovic Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludovic Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludovic Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludovic Soares 8 Mayıs 1994 tarihinde Evian-les-bains şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludovic Soares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Pro Management yapmaktadır. Ludovic Soares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ludovic Soares'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ludovic Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludovic Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludovic Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludovic Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Évian

27 Temmuz 2016 yılında Red Star FC

13 Temmuz 2017 yılında Clermont Foot

5 Temmuz 2019 yılında Stade Lavallois

21 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2021 yılında Slavia Sofia

Ludovic Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludovic Soares şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ludovic Soares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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