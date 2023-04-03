Ludovico Olivieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludovico Olivieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludovico Olivieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ludovico Olivieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ludovico Olivieri 25 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ludovico Olivieri Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ludovico Olivieri'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ludovico Olivieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ludovico Olivieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ludovico Olivieri şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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