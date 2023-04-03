Ludovico Olivieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludovico Olivieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ludovico Olivieri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ludovico Olivieri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.