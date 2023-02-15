Ludvig Carlius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Carlius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Carlius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Carlius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Carlius 14 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Carlius Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Ludvig Carlius, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ludvig Carlius'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Carlius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludvig Carlius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Carlius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Carlius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Helsingborg U19

1 Ocak 2021 yılında Mjällby AIF

24 Eylül 2021 yılında IFK Malmö

30 Kasım 2021 yılında Mjällby AIF

Ludvig Carlius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Carlius şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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