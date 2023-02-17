Ludvig Henriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Henriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Henriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Henriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Henriksen 23 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Ludvig Fagersted Henriksen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Henriksen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludvig Henriksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ludvig Henriksen'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ludvig Henriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludvig Henriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Henriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Henriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Kopenh. U19

1 Eylül 2020 yılında Skive IK

31 Ağu 2021 yılında Naestved BK

Ludvig Henriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Henriksen şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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