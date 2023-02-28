Ludvig Kodjo Amla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Kodjo Amla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Kodjo Amla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Kodjo Amla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Kodjo Amla 13 Kasım 2000 tarihinde Skjern şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kanada,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Kodjo Mavunio Ludwig Amla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Kodjo Amla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludvig Kodjo Amla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ludvig Kodjo Amla'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Kodjo Amla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludvig Kodjo Amla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Kodjo Amla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Kodjo Amla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında Saint-Hubert

12 Şubat 2021 yılında Makedonija

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Saint-Hubert

30 Temmuz 2022 yılında HFX Wanderers

Ludvig Kodjo Amla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Kodjo Amla şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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