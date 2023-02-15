Ludvig Nicklasson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Nicklasson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Nicklasson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Nicklasson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Nicklasson 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Nicklasson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludvig Nicklasson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ludvig Nicklasson'nin Örebro SK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ludvig Nicklasson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludvig Nicklasson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Nicklasson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Nicklasson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Malmö U19

11 Ağu 2022 yılında Örebro SK

Ludvig Nicklasson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Nicklasson şuan Örebro SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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