Ludvig Svanberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Svanberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Svanberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Svanberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Svanberg 25 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Svanberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Ludvig Svanberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ludvig Svanberg'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Svanberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludvig Svanberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ludvig Svanberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Svanberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Hammarby U19

1 Nisan 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby U19

1 Mart 2021 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2021 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2022 yılında Hammarby

2 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Ludvig Svanberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Svanberg şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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