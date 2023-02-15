Ludvig Tidstrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludvig Tidstrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludvig Tidstrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludvig Tidstrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludvig Tidstrand 2 Ağu 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludvig Tidstrand Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludvig Tidstrand, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ludvig Tidstrand'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ludvig Tidstrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludvig Tidstrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludvig Tidstrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludvig Tidstrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Mjällby AIF

Ludvig Tidstrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludvig Tidstrand şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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