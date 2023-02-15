Ludwig Malachowski Thorell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludwig Malachowski Thorell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ludwig Malachowski Thorell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ludwig Malachowski Thorell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ludwig Malachowski Thorell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludwig Malachowski Thorell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ludwig Malachowski Thorell

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludwig Malachowski Thorell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludwig Malachowski Thorell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludwig Malachowski Thorell 25 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç,Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludwig Malachowski Thorell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Ludwig Malachowski Thorell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ludwig Malachowski Thorell'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ludwig Malachowski Thorellboyu ve yaşı kaç

Ludwig Malachowski Thorell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ludwig Malachowski Thorell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Ludwig Malachowski Thorell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludwig Malachowski Thorell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IF Bromma U17

1 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

Ludwig Malachowski Thorell kimdir

Ludwig Malachowski Thorell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludwig Malachowski Thorell şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Brommapojkarna (-2021)

Ludwig Malachowski Thorell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Ludwig Malachowski Thorell nereli

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