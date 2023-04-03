Ludwig Rauber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludwig Rauber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludwig Rauber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludwig Rauber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludwig Rauber 6 Eylül 1994 tarihinde Rosenheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludwig Rauber Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludwig Rauber, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ludwig Rauber'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ludwig Rauber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludwig Rauber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ludwig Rauber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludwig Rauber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında 1860 Rosenheim

1 Temmuz 2013 yılında Ingolstadt II

18 Ağustos 2016 yılında 1860 Rosenheim

1 Temmuz 2019 yılında ara verdi

1 Ocak 2020 yılında FC Zuzenhausen

26 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II

Ludwig Rauber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludwig Rauber şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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