Ludwig Zech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludwig Zech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludwig Zech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ludwig Zech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ludwig Zech 23 Şubat 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ludwig Zech Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ludwig Zech, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ludwig Zech'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ludwig Zech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ludwig Zech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ludwig Zech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ludwig Zech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2019 yılında Burghausen U19

15 Ağustos 2020 yılında TSV Rain/Lech

1 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II

Ludwig Zech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ludwig Zech şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Aubing, FC Fürstenfeldbruck, TSV 1860 München (-2019), SV Wacker Burghausen (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.