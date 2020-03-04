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Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağın yere çekileceğini açıkladı.

Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, korona virüsü nedeniyle 150 uçağın yere çekileceğini açıkladı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgını nedeniyle gelen seyahat yasaklarının ardından filoda bulunan 150 uçağın yere çekileceği belirtildi. Açıklamada, 150 uçağın 25'inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, "Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini kaydeden Alman havayolu şirketi, son olarak 24 Nisan'a kadar Çin'e ve 30 Nisan'a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA




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