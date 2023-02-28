Luiggi Alburqueque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiggi Alburqueque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiggi Alburqueque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiggi Alburqueque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiggi Alburqueque 14 Kasım 2002 tarihinde Sullana şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luiggi Aldair Alburqueque Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiggi Alburqueque Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Luiggi Alburqueque'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiggi Alburqueque Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alburqueque_luiggi_14/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004816291472

Luiggi Alburqueque Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiggi Alburqueque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Luiggi Alburqueque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiggi Alburqueque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Alianza Atl.

Luiggi Alburqueque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiggi Alburqueque şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Atlético Nueva Esperanza, Alianza Atlético (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.