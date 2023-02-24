Luigi Fred Belembe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luigi Fred Belembe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luigi Fred Belembe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luigi Fred Belembe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luigi Fred Belembe 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luigi Fred Belembe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luigi Fred Belembe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luigi Fred Belembe'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luigi Fred Belembe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luigi Fred Belembe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luigi Fred Belembe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luigi Fred Belembe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Luigi Fred Belembe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luigi Fred Belembe şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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