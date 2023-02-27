Luigi Vaccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luigi Vaccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luigi Vaccaro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luigi Vaccaro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luigi Vaccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luigi Vaccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luigi Vaccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luigi Vaccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luigi Vaccaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luigi Vaccaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luigi Vaccaro 26 Mart 1991 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luigi Vaccaro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luigi Vaccaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luigi Vaccaro'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luigi Vaccaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luigi Vaccaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luigi Vaccaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luigi Vaccaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2013 yılında CS Visé

29 Temmuz 2014 yılında Seraing United

1 Temmuz 2015 yılında Mouscron

31 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2017 yılında RE Virton

1 Temmuz 2018 yılında URSL Visé

1 Temmuz 2020 yılında FC Wiltz 71

Luigi Vaccaro kimdir

Luigi Vaccaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luigi Vaccaro şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard Liège, Sporting Charleroi

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Luigi Vaccaro nereli

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