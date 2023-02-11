Luis Alberto Silba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Alberto Silba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Alberto Silba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Alberto Silba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Alberto Silba 5 Şubat 1990 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Alberto Silba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Alberto Silba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Alberto Silba'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Alberto Silba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Alberto Silba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Alberto Silba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Alberto Silba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Central Norte

1 Temmuz 2011 yılında Union (S)

1 Temmuz 2012 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2014 yılında CD Guarani

1 Temmuz 2015 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2016 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2016 yılında GyT (Salta)

1 Ocak 2017 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2017 yılında Sarmiento (R)

1 Temmuz 2019 yılında CD Iquique

1 Ocak 2020 yılında Sarmiento (R)

23 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Luis Alberto Silba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Alberto Silba şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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