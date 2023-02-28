Luis Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Alvarez 17 Mayıs 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Álvarez Valdivia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Alvarez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Alvarez'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Alvarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l_alvarez_v/

Luis Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında U. San Martín

29 Şubat 2016 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında U. San Martín

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Luis Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Alvarez şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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