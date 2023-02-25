Luis Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Arce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Arce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Arce 3 Aralık 1993 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Arturo Arce Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Arce Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CUATROLINEAS yapmaktadır. Luis Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Arce'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2012 yılında Real Sociedad

5 Mart 2013 yılında UTE

10 Şubat 2015 yılında SD Aucas B

30 Mart 2016 yılında UTE

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

4 Nisan 2017 yılında CD Espoli

28 Şubat 2018 yılında Club AT & E

20 Mart 2018 yılında Deportivo Quito

2 Ağustos 2018 yılında CD Clan Juvenil

31 Aralık 2018 yılında Deportivo Quito

5 Şubat 2019 yılında CD El Nacional

2 Ocak 2020 yılında LDU Quito

29 Ekim 2020 yılında Dep. Cuenca

10 Ocak 2022 yılında CD Macará

6 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Luis Arce kimdir

Luis Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Arce şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luis Arce nereli

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