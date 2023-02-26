Luis Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Ayala 24 Eylül 1993 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel Ayala Brucil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Ayala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Ayala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Ayala'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Haziran 2010 yılında Teodoro Gómez

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2011 yılında SD Quito B

31 Temmuz 2012 yılında CD Macará

31 Aralık 2012 yılında SD Quito B

5 Şubat 2013 yılında Independiente

1 Haziran 2019 yılında LDU Quito

3 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Luis Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Ayala şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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