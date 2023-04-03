Luis Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Azevedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Azevedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Azevedo 28 Eylül 2004 tarihinde Famalicão şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Azevedo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Azevedo'nin Rio Ave FC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luis Azevedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Azevedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Trofense Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC U19
Luis Azevedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Azevedo şuan Rio Ave FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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