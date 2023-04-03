Luis Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Azevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luis Azevedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Azevedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.