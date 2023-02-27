Luis Benites kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Benites Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Benites adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Benites Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Benites 9 Temmuz 1996 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Benites Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Benites Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Benites, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Benites'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Benites Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis.benites20/

Luis Benites Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Benites isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Benites Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Benites futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında Atlético Grau

1 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

Luis Benites Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Benites şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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