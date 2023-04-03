Luis Bilbao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Bilbao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Bilbao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Bilbao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Bilbao 24 Mart 2003 tarihinde Berango şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Bilbao Arechaga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Bilbao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Bilbao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Bilbao'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Bilbao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Bilbao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Bilbao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Bilbao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2020 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Luis Bilbao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Bilbao şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Karabigane (2012-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.