Luis Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Cabral 23 Eylül 1983 tarihinde Caplibary şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alberto Cabral Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Cabral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Cabral'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Fernando

1 Ocak 2007 yılında Sol de América

1 Temmuz 2008 yılında Sol de América

1 Ocak 2012 yılında Guaraní

1 Ocak 2020 yılında Nacional

28 Ocak 2021 yılında Luqueño

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

20 Ocak 2022 yılında Tacuary FBC

Luis Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Cabral şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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