Luis Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Cabrera 7 Ocak 1994 tarihinde Antofagasta şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Alberto Cabrera Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Cabrera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Luis Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Cabrera'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Antofagasta

8 Ocak 2018 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2023 yılında Copiapó

Luis Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Cabrera şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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