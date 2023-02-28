Luis Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Caceres 17 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Caceres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Luis Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 5 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Luis Caceres'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2020 yılında Olimpia

6 Ocak 2020 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

Luis Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Caceres şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.