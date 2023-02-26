Luis Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Caicedo 24 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Adrian Caicedo Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Caicedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSM Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Caicedo'nin Delfín SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luis Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Emelec B

1 Ocak 2016 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2017 yılında Atl. Portoviejo

1 Ocak 2018 yılında Club La Paz

1 Temmuz 2018 yılında Club Malecón

31 Temmuz 2018 yılında Club La Paz

1 Ocak 2020 yılında Manta FC

1 Ocak 2021 yılında Delfín SC

Luis Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Caicedo şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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