Luis Canga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Canga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Canga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Canga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Canga 15 Haziran 1995 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis David Cangá Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Canga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Luis Canga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 30 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Canga'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Canga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Canga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Canga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Canga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2014 yılında LDU Quito

30 Ocak 2018 yılında Delfín SC

1 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2022 yılında SD Aucas

Luis Canga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Canga şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Luis Canga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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