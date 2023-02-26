Luis Cano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Cano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Cano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Cano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Cano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Cano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Cano 5 Eylül 1999 tarihinde Vinces şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel Cano Quintana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Cano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Cano'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Cano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Cano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Cano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Cano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ciudadelas

28 Şubat 2017 yılında Fiorentina FC

1 Mart 2017 yılında CD Santa Rita

31 Aralık 2017 yılında Fiorentina FC

27 Şubat 2018 yılında CD Santa Rita

31 Aralık 2018 yılında Fiorentina FC

2 Ocak 2019 yılında Independiente B

16 Mart 2019 yılında Fiorentina FC

18 Mart 2019 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2019 yılında Fiorentina FC

2 Ocak 2020 yılında Guayaquil City

13 Ocak 2021 yılında SD Aucas

Luis Cano kimdir

Luis Cano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Cano şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Cano nereli

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