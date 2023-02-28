Luis Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Cardozo 10 Ekim 1988 tarihinde Itá şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Carlos Cardozo Espillaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Cardozo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Luis Cardozo'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Cerro Porteño

11 Temmuz 2014 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2015 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2015 yılında Libertad

Luis Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Cardozo şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Luis Cardozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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