Luis Carranza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Carranza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Carranza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Carranza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Carranza 18 Ağustos 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Carranza Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Carranza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Carranza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Carranza'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Carranza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luiscarranzavargas07/

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Luis Carranza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Carranza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Carranza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Carranza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2017 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2018 yılında U. San Martín

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2020 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2021 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

6 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Luis Carranza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Carranza şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Luis Carranza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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