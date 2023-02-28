Luis Casanova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Casanova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Casanova kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Casanova ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Casanova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Casanova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Casanova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Casanova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Casanova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Casanova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Casanova 1 Temmuz 1992 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ignacio Casanova Sandoval şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Casanova Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Casanova, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 8 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Casanova'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Casanova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Casanova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Casanova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Casanova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında O'Higgins

1 Ocak 2013 yılında Unión Española

30 Haziran 2013 yılında O'Higgins

1 Ağustos 2013 yılında La Calera

31 Aralık 2013 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2015 yılında CD SM (Arica)

9 Temmuz 2016 yılında Deportes Temuco

6 Şubat 2020 yılında U. de Chile

15 Şubat 2021 yılında Deportes Temuco

8 Mart 2021 yılında U. de Chile

Luis Casanova kimdir

Luis Casanova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Casanova şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Casanova nereli

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