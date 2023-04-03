Luis De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis De Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis De Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis De Jesus 19 Ekim 2004 tarihinde El Barrio de La Soledad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ángel de Jesús Mendoza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis De Jesus Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis De Jesus'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis De Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis De Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20

Luis De Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis De Jesus şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 186 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.