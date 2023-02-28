Luis De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis De La Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis De La Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis De La Cruz 23 Mart 1991 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Eladio de la Cruz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis De La Cruz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. Luis De La Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis De La Cruz'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis De La Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis De La Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis De La Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis De La Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Guaraní

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Trinidense

Luis De La Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis De La Cruz şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.