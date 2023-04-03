Luis Dettling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Dettling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luis Dettling kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Dettling ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.