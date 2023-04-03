Luis Dettling kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Dettling Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Dettling adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Dettling Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Dettling 2 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Dettling Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Dettling'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luis Dettling Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Dettling futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında S. Kickers Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Luis Dettling Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Dettling şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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