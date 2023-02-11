Luis Dezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Dezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Dezi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Dezi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Dezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Dezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Dezi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Dezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Dezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Dezi 28 Mayıs 2000 tarihinde Bahía Blanca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Hernán Dezi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Dezi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Dezi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Deportivo Madryn futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Deportivo Madryn takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Dezi'nin Club Social y Deportivo Madryn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Deziboyu ve yaşı kaç

Luis Dezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Dezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Dezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Dezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında Racing Club II

3 Şubat 2022 yılında Deportivo Madry

Luis Dezi kimdir

Luis Dezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Dezi şuan Club Social y Deportivo Madryn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Dezi nereli

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