Luis Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Dominguez 15 Temmuz 2000 tarihinde Mocache şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Domínguez Triviño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Dominguez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Dominguez'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Delfín SC B

1 Nisan 2019 yılında Club La Paz

31 Aralık 2019 yılında Delfín SC B

1 Ocak 2020 yılında Manta FC

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC B

1 Ocak 2021 yılında Delfín SC

Luis Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Dominguez şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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