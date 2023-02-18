Luis Enrique Gutierrez Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Enrique Gutierrez Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Enrique Gutierrez Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Enrique Gutierrez Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Enrique Gutierrez Morales 20 Ağu 2003 tarihinde Medellin şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Enrique Gutierrez Morales Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Enrique Gutierrez Morales, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Enrique Gutierrez Morales'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Enrique Gutierrez Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Enrique Gutierrez Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Enrique Gutierrez Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Enrique Gutierrez Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında NK Vukovar 1991

Luis Enrique Gutierrez Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Enrique Gutierrez Morales şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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