Luis Estupinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Estupinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Estupinan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Estupinan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Estupinan 13 Mayıs 1999 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Joel Estupiñán García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Estupinan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Estupinan'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Estupinan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Estupinan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Estupinan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Estupinan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2016 yılında Petrolero U20

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

25 Nisan 2017 yılında Mushuc Runa U20

1 Ocak 2018 yılında Mushuc Runa SC

30 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

10 Ocak 2021 yılında Delfín SC

5 Temmuz 2021 yılında Uni. Católica

6 Temmuz 2021 yılında Técnico U.

31 Aralık 2021 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2022 yılında Técnico U.

Luis Estupinan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Estupinan şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Luis Estupinan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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