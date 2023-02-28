Luis Farina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Farina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Farina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Farina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Farina 20 Nisan 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Luis Carlos Fariña Olivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Farina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Kwan yapmaktadır. Luis Farina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Farina'nin Club Guaraní ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Farina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Farina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luis Farina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Farina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Racing Club

19 Temmuz 2013 yılında Benfica

8 Ağustos 2013 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2014 yılında Benfica

27 Temmuz 2014 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2015 yılında Benfica

13 Ağustos 2015 yılında Rayo Vallecano

19 Ocak 2016 yılında Benfica

20 Ocak 2016 yılında U. de Chile

30 Haziran 2016 yılında Benfica

8 Ağustos 2016 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2017 yılında Benfica

30 Ağustos 2017 yılında Desportivo Aves

1 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2022 yılında Guaraní

Luis Farina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Farina şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Luis Farina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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