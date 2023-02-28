Luis Felipe Gallegos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Gallegos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Felipe Gallegos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Felipe Gallegos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Felipe Gallegos 3 Aralık 1991 tarihinde Copiapó şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Gallegos Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Felipe Gallegos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Luis Felipe Gallegos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Felipe Gallegos'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Felipe Gallegos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/feligallegos18/

Luis Felipe Gallegos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Felipe Gallegos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Felipe Gallegos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Felipe Gallegos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında U. de Chile

3 Ağustos 2012 yılında Union Berlin

30 Haziran 2013 yılında U. de Chile

2 Eylül 2013 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2014 yılında U. de Chile

9 Temmuz 2014 yılında Necaxa

30 Haziran 2015 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2015 yılında Necaxa

1 Ocak 2020 yılında San Luis

14 Ağustos 2021 yılında OFI Girit

22 Şubat 2022 yılında U. de Chile

Luis Felipe Gallegos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Felipe Gallegos şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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