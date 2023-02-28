Luis Felipe Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Felipe Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Felipe Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Felipe Hernandez 12 Ocak 2004 tarihinde La Serena şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Hernández Maluenda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Felipe Hernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Felipe Hernandez'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Felipe Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Felipe Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Felipe Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Felipe Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında U. Católica

Luis Felipe Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Felipe Hernandez şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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