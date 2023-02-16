Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Felipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Felipe 1 Mart 2001 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luís Felipe Branco de Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Felipe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 1 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Felipe'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Felipeboyu ve yaşı kaç

Luis Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Nisan 2019 yılında América-PE

30 Kasım 2019 yılında Náutico U20

1 Mayıs 2022 yılında Náutico

Luis Felipe kimdir

Luis Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Felipe şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Felipe nereli

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