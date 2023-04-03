Luis Felipe Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Felipe Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Felipe Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Felipe Monteiro 17 Ocak 2002 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Monteiro Ribeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Felipe Monteiro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Luis Felipe Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Felipe Monteiro'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Felipe Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Felipe Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Felipe Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Felipe Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2018 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2019 yılında TuS Koblenz U19

1 Temmuz 2020 yılında Bonner SC U19

1 Ocak 2021 yılında Bonner SC

1 Temmuz 2022 yılında Düsseldorf II

Luis Felipe Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Felipe Monteiro şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hennef 05 (-2017), 1.FC Kaiserslautern (2017-2019), TuS Koblenz (2019-2020), Bonner SC (2020-12/2020)

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