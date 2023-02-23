Luis Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Fernandez 23 Eylül 1993 tarihinde Burela şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernández Teijeiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Fernandez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IGdreamsfootball yapmaktadır. Luis Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Fernandez'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Deportivo B

1 Temmuz 2013 yılında Dep. La Coruña

18 Temmuz 2014 yılında CD Lugo

30 Haziran 2015 yılında Dep. La Coruña

7 Ağustos 2015 yılında SD Huesca

30 Haziran 2016 yılında Dep. La Coruña

21 Temmuz 2016 yılında Alcorcón

11 Ocak 2017 yılında UCAM Murcia

24 Ağustos 2017 yılında Depor Fabril

31 Temmuz 2018 yılında UCAM Murcia

3 Temmuz 2019 yılında Asteras Tripoli

25 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

11 Ocak 2022 yılında Wisla Krakow

Luis Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Fernandez şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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