Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Garcia 5 Haziran 1988 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Gabriel García Uribe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Garcia'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2009 yılında U. San Martín

1 Ocak 2010 yılında León de Huánuco

1 Temmuz 2011 yılında Club Blooming

1 Ocak 2012 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2013 yılında Universitario

1 Ocak 2015 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2017 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2018 yılında Real Garcilaso

20 Ağustos 2018 yılında Sport Huancayo

19 Ocak 2019 yılında Cienciano

17 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında UTC

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Luis Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Garcia şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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