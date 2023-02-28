Luis Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Garro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Garro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Garro 20 Temmuz 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Garro Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Garro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Garro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Garro'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Garro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisfgarro96/

http://www.facebook.com/luisfernando.garrosanchez.58

Haberin Devamı

Luis Garro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Garro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Garro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Garro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Alianza Lima II

1 Kasım 2016 yılında Alianza Lima

13 Şubat 2019 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2020 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Luis Garro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Garro şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Esther Grande de Bentín

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.